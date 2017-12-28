İstanbul'da ihanete devam ...

İstanbul ve Ankara'daki belediyelere yönelik imar rantı eleştirileri ile gündeme gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yeşilköy sahiline 45 metrelik otel yapmak için İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nı değiştirdi. Plan değişikliği 27 Aralık günü itirazlar için askıya çıkarıldı. Plan değişikliği raporunda verilen bilgilere göre Bakırköy Şevketiye mahallesinde bulunan 15 bin 182 metrekarelik 1080 ada 39 parselin, 9 bin metrekarelik kısmı 2014 yılında Başbakanlık oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edildi.

Parsel, 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları” olarak belirlenmişti. Parsel yıllardır park olarak kullanılıyordu ve vatandaşların sahile ulaşabildiği son boş alanlardan biriydi.









TURİZM ALANI OLDU

Bakanlık kendisine tahsis edilen bu parselin imar durumunu değiştirme gerekçesini açıklamak için hazırladığı raporda, bitişiğindeki parselin “İstanbul Yeşilyurt Turzim Merkezi” sınırı içerisinde kaldığına dikkat çekti.

Bu nedenle bakanlığa tahsis edilen parselin imar durumu, çevresindeki turizm fonksiyonu ile bütünleştirilmesi ve kamu arazinin kuvvetlendirilmesi için otel yapılmak üzere “turizm alanı” olarak düzenlendi.





YÜKSEKLİK 45 METRE, İNŞAAT ALANI 30 BİN METREKARE

Hazırlanan plan değişikliğine göre otelin yüksekliği en çok 15 kat yani yaklaşık 45 metre olacak. Bakanlığa tahsis edilen parselin 4 bin 617 metrekaresi otel, bin 651 metrekaresi park, 475 metrekaresi yol olarak ayrıldı. 8 bin 437 metrekarelik bölüm de plan değişikliğinin dışında bırakıldı. Plan kapsamında otelin toplam inşaat alanı 30 bin metrekareyi aşamayacak. Taban alanı 2 bin metrekarenin üzerine çıkamayacak. Açığa çıkmayan bodrum katları toplam inşaat alanına dahil edilmeyecek. Bitişiğindeki 35 numaralı parselden de 10 metre genişliğinde yol geçecek.





ERDOĞAN ‘İHANET ETTİK’ DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında Esenler’de düzenlenen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesinde yaptığı konuşmada, İstanbul’daki ‘çarpık ve dikey yapılaşmayı’ eleştirmiş, İstanbul'un kıymetinin bilinmediğini belirterek “Biz bu şehre ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” demişti.