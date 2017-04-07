Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den açıklama: Savaş uçağını düşürdük /07 Nisan 2017 16:18

Suriye'den açıklama: Savaş uçağını düşürdük

Suriye, İsrail'in insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ancak İsrail ordusu, hiçbir hava aracının düşürülmediğini duyurdu.

Suriye'den açıklama: Savaş uçağını düşürdük

Suriye ordusu, İsrail'e ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Olayın Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra kentinde Suriye'ye Ordusu'na ait bir mevzinin İsrail savaş uçağı tarafından vurulmasının ardından yaşandığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, mevzinin yerel saatle 01.00'de vurulduğunu duyurdu. Ajans, bunun üzerine Suriye ordusunun, söz konusu İsrail uçağı ile bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

Ancak İsrail ordusu, hiçbir hava aracının düşürülmediğini duyurdu.

İsrail ordusu, hava saldırısı sırasında iki füze atıldığını ancak bunların hedeflerini bulmadığını belirterek, Suriye Ordusu'nu yalanladı.
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