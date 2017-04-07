Samanyolu Haber /Gündem / Gazi komisere tedavi işkencesi! /07 Nisan 2017 16:13

Gazi komisere tedavi işkencesi!

Terör saldısında yaralanan komiser yardımcısı B.B. yaralı halde meslekten ihraç edildi. Tedavisini devam ettirebilmek için başvuru yaptığı sırada gözaltına alınıp tutuklandı. Tedavisi yarım bırakıldı, tedavi protezleri cezaevine sokulmuyor. Sakat kalması için herşey yapılıyor.

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Yaralı komiseri cezaevinde sakat bırakacaklar Yaralandı, yaralı halde ihraç edildi, tutuklandı, şimdi de tedavi ettirilmiyor.. 

Tunceli'de görev yapan Komiser Yardımcısı B.B. Ağustos ayında yaralandı. Şarapnel isabet eden sağ dirseğinin bir kısmı koptu. Leğen kemiğinden dirseğine ek yapılırken, ayrıca platin takıldı. 

TEDAVİSİ SÜRERKEN AÇIĞA ALINDI

Terör saldırısıyla yaralanan B.B.'nin tedavisi sürerken alileye bir darbe daha geldi ve açığa alındı ardından da ihraç oldu.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Fizik tedavi sürecini uzatmak için Ankara'ya giden B.B., Bakanlığa başvuru yaptığı sırada gözaltına alındı. 

Tedavi gerektiren yaralanması görüldüğü halde gözaltı sürecinin ardından tutuklanan B.B.'nin tedavisi de yarım kaldı. Cezaevi revirinde fizik tedavi yazılmasına rağmen, B.B.'nin hastaneye sevkinin yapılmadığı öğrenildi. Tedavisinin yarım kalması nedeniyle sakat kalma riskinin olduğu belirtiliyor. 

TEDAVİ APARATLARI İÇERİ SOKULMUYOR

Tedavisinin bir parçası olan ve doktor raporuyla kullandığı kol egsersiz aletleri de Cezaevi yönetimi tarafından içeri alınmıyor. Cezaevi yönetimi sözkonusu aletlerin kendileri tarafından temin edileceğini belirtse de bunun yapılmadığı öğrenildi. 

KONTROLE DE GÖTÜRÜLMEDİ

Şubat ayı sonunda kapsamlı kontrolden geçirilmesi ve durumunun iyi olması halinde platininin çıkartılması gereken B.B.'nin bu kontrole de götürelmediği belirtiliyor.  

SUÇ TARİHİ KOLUNUN ALÇIDA OLDUĞU ZAMAN

B.B.'nin dosyasında suç tarihi olarak "4 Ekim 2016" yazdığı öğrenildi. Bu tarih aynı zamanda B.B.'nin açığa alındığı tarih. Bu tarih, B.B'nin kolunun alçıda olduğu ve sürekli yatmak durumunda olduğu döenme denk geliyor. 
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