Samanyolu Haber /Gündem / El Bab'ta çatışma, şehit ve yaralılar var! /30 Aralık 2016 01:54

El Bab'ta çatışma, şehit ve yaralılar var!

Suriye'de yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 39’uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep’e getirileceği belirtildi.
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