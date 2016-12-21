'Suriye'deki askerimizin durumu perişan'





MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerleri birliklerin sıkıntıları olduğunu belirterek, kendisine gelen bilgilere göre, askerlere hala kışlık çadır ile portatif ısıtıcıların verilmediğini, askerlerin operasyon başladığından beri banyo yapamadığını ve askerlerin beslenme sıkıntısı çektiğini söyledi.







Ümit Özdağ, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, Fırat Kalkanı harekatında askeri birliklerin sıkıntıları olduğunu, kendisine gelen bilgilere göre, askerlere hala kışlık çadır ile portatif ısıtıcıların verilmediğini savunarak, şöyle konuştu: "Sahra koşullarında bile kullanılacak banyolar varken bunların yollanmamasından ötürü askerler operasyon başladığı günden beri banyo yapamadıklarını ancak teneke bulurlarsa su ısıtıp yıkandıklarını söylüyorlar. Kılık kıyafet ikmali olmadığı için toz çamur içinde olduklarını söylüyorlar. Askerler beslenme sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Kilis'te devlet hastanesinde yaralı olarak gelen askerler kendi ceplerinden aldıkları gıdalarla karınlarını doyurduklarını söylediler. Bunlar kolay kolay şikayet etmezler. TSK'nın bu imkanı olduğunu biliyorum. Kuzey Irak'a operasyon yapan komandoya sıcak hamburger servisi yapılırdı helikopterle. Burada bir sıkıntı var. Bakanla görüştüm. Konunun üzerinde duracağını bildirdi"





"ÖZEL KUVVETLERE SOKAKTAN ADAM TOPLANIYOR"





Ümit Özdağ, Özel Kuvvetler'e sokaktan adam toplandığını ileri sürerek, "Özel kuvvetlere sokaktan adam toplanıyor. Hem de 50 puan alanı. 50 puan alanı gardiyan bile yapmıyorsunuz ama özel kuvvet subaylığında 50 puanlık bir çizelge koymuşsunuz. Bunun özel kuvvetlerde tepki ile karşılandığını ifade etmiştim. Şimdi de özel kuvvetlerden tepki olarak istifaların hazırlandığını duyuyorum" diye konuştu.