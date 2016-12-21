Samanyolu Haber /Gündem / 14 şehit 33 yaralı /21 Aralık 2016 21:57

14 şehit 33 yaralı

Son dakika... TSK: 14 asker şehit oldu, 138 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

SHABER3.COM

Suriye bataklığından gelen şehit sayısı haberi her geçen saat artıyor!

TSK'dan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit oldu, 6'sı ağır 33 asker yaralandı.

Açıklamada 138 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü duyruldu. DEAŞ'lı teröristler tarafından 3 farklı intihar saldırısının düzenlendiği açıklandı.

TSK’dan akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede, öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit düştü. 6’sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının 67 hedefi vurduğu ifade edildi.

Açıklamada çatışmalar ile karadan ve havadan yapılan harekatlarda 138 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi.
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