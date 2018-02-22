Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de YPG, elindeki bazı yerleri Suriye ordusuna devrediyor... /22 Şubat 2018 17:24

Suriye'de YPG, elindeki bazı yerleri Suriye ordusuna devrediyor...

YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi.

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YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

 Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.

Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

 PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, "Halep'te YPG'nin yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil. Biz hiçbir yeri teslim etmedik. Ancak bizle Suriye ordusu arasında görüşmeler, anlaşmalar ve ittifaklar var. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ile YPG güçleri birlikte olacak. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu, YPG ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık. Gizli birşey yok" demişti.

Halep'in doğusunda 8 mahalle YPG'nin elinde bulunuyor. Mustambaşa, Bıhedini, Şeh Hıdır, Şeh Ferıs, Hıluk ve Heyderiye mahalleleri örgütün elinde bulunuyor.

YPG, Aralık 2016'da Halep'in doğusunda 6 mahalleyi cihatçı örgütlerin elinden almıştı.
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