Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Türkiye'de protesto edildi.. /22 Şubat 2018 17:20

Rusya Türkiye'de protesto edildi..

Yaklaşık 200 kişilik bir grup, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluk binası çevresinde Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Suriye, Rusya ve İran yönetimlerini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri alınan eylem, sorunsuz şekilde sona erdi.

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Suriye Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Rusya ve Suriye yönetimlerini protesto için İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'na yakın bir noktada toplandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, saat 12:00'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.

Protesto yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Protesto başlamadan bir saat önce Konsolosluk çevresindeki güvenlik azami seviyeye çıkarıldı; saat 11:30 itibarıyla ise binanın önüne çok sayıda zırhlı araç ve takviye polis konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle grup, Konsolosluk binasına 20 metre kadar yaklaşabildi.

EYLEM SORUNSUZ ŞEKİLDE SONA ERDİ

Eyleme katılanlar, tepkilerini Suriye, Rusya ve İran aleyhine sloganlar atarak ve İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe dövizler taşıyarak ortaya koydu.

Zaman zaman tekbir sesleri yükselen grupta, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilileri de bulundu. Ellerinde ÖSO bayrakları olan grup bir saatlik gösterilerinin ardından olaysız şekilde dağıldı.

Gerçekleştirilen eylemle ilgili Rusya Başkonsolosluğu yetkilisi Sputnik'e açıklamada bulundu. Yaklaşık 200 kişilik bir grubun Başkonsolosluk önünde toplandığına işaret eden yetkili "Bu eylemin toplanması çağrısını kimin yaptığını bilmiyoruz. Ancak polis gerekli önemleri aldı ve eylem sorunsuz şekilde sonlandırıldı" dedi.
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