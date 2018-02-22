Rusya Türkiye'de protesto edildi..

Suriye Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Rusya ve Suriye yönetimlerini protesto için İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'na yakın bir noktada toplandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, saat 12:00'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.





Protesto yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Protesto başlamadan bir saat önce Konsolosluk çevresindeki güvenlik azami seviyeye çıkarıldı; saat 11:30 itibarıyla ise binanın önüne çok sayıda zırhlı araç ve takviye polis konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle grup, Konsolosluk binasına 20 metre kadar yaklaşabildi.



