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Suriye'de yaralanan iki asker şehit oldu
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Suriye'de yaralanan iki asker şehit oldu
/
27 Aralık 2016 14:42
Suriye'de yaralanan iki asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu. Suriye'deki toplam şehit sayısı 40'a çıktı
SHABER3.COM
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu. Suriye'deşehit olan asker sayısı toplamda 40'a çıktı
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