Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de yaralanan iki asker şehit oldu /27 Aralık 2016 14:42

Suriye'de yaralanan iki asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu. Suriye'deki toplam şehit sayısı 40'a çıktı

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu. Suriye'deşehit olan asker sayısı toplamda 40'a çıktı
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