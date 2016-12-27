Samanyolu Haber /Gündem / Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım /27 Aralık 2016 14:43

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Aile boyu AKP tetikçiliği yapan Barlaslar'ın en küçüğü Cemil Barlas Hizmet'e yönelik soykırım çağrısı yaptı.

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaatçi'yi toplama kampına koyalım

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlayan cadı avı yeni bir noktaya taşındı.

Saray soytarısı Cemil Barlas Erdoğan Ailesi'nin yönettiği A Haber'de Hitler modeli bir soykırım önerdi. 15 Temmuz sonrası 150 bin kişinin kamudan atıldığını işinden olduğunu söyleyen AKP ve Havuz Medyası'nın oluşturduğu atmosfer sebebiyle insanların Cemaat mensubu kişilere iş vermeye korktuğunu itiraf etti. 

Hitler özentisi "çözüm" olarak ise Cemaat mensuplarını toplama kamplarına koymayı önerdi! 

Barlas'ın hem zulmü itiraf eden hem de skadallar içeren açıklaması şöyle:

"Şimdi bunların bir çoğunun mallarına el konuldu. Şimdi bunların parası falan yok. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Yemek fişi mi verilir veya hepsi alınır orada mı tutarsın. Ama bunlar bi yerden sonra 500 bin kişi evi yok parası yok kimse zaten yanına yaklaştırmıyor. Hayatları sıfırlanmış. Bir ara sokakta Suriye'liler falan vardı. Şimdi onlar iş filan buldular. Şimdi bunlar iş falan da bulamazlar. "
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