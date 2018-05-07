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Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü: 2 ölü
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Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü: 2 ölü
/
07 Mayıs 2018 23:35
Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü: 2 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğu bölgelerinde planlı uçuş yaptığı sırada KA-52 savaş helikopterinin düştüğünü belirtti.
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Açıklamada, helikopterin iki pilotunun hayatını kaydettiği aktarıldı.
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