Samanyolu Haber /Gündem / Rahip Brunson'un tahliye talebi reddedildi..... /07 Mayıs 2018 23:32

Rahip Brunson'un tahliye talebi reddedildi.....

ABD Başkanı Donald Trump’ın da serbest bırakılmasını istediği İzmirli rahip Andrew Craig Brunson bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Brunson’un bir sonraki duruşması 18 Temmuz’da görülecek.

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ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusu’nda bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya ABD’den çok sayıda yetkili ile yabancı basın mensubu da geldiği görüldü. Rahip Brunson’un eşi Norine Brunson da izleyiciler arasında yer aldı.


 
Duruşmanın sonunda hakimin son olarak bir şey söylemek isteyip istemediğini sorduğu Rahip Brunson, gözyaşları içinde “Evime dönmek istiyorum” dedi.

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle 15 yıla kadar, “devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson için, 16 Nisan’da görülen ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

 
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