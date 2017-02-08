Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı /08 Şubat 2017 11:51

Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı

Fırat Kalkanı harekatının devam ettiği El Bab'da IŞİD teröristlerinin saldırısında 2 Türk askeri şehit oldu, 15 asker de yaralandı

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IŞİD tarafından Türk askerlerinin olduğu noktaya düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.
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