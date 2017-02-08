Samanyolu Haber
Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı
/
08 Şubat 2017 11:51
Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı
Fırat Kalkanı harekatının devam ettiği El Bab'da IŞİD teröristlerinin saldırısında 2 Türk askeri şehit oldu, 15 asker de yaralandı
SHABER3.COM
IŞİD tarafından Türk askerlerinin olduğu noktaya düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.
<< Önceki Haber
Suriye'de askere saldırı: 2 şehit, 15 yaralı
Sonraki Haber >>
Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "herkese duyuruyorum...
Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..
Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım sürüyor. Mersin'de yeni doğum yapan Filiz G. bebeğini kucağına...
Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan
Erdoğan'ın Danışmanı, Çözüm sürecinin Erdoğan adına müzakerecisi Yalçın Akdoğan: Öcalan...
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz'dan çok kritik Varlık Fonu uyarısı
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na aktarılmasına...
Donald Trump kendisini destekleyen şerifleri Beyaz Saray'da ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar buluşmasının bir benzeri ABD'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek...
'Jöleye dayanarak geldim, burayı bana verdiler'
Kamuya ait birikimler 5 Şubat'ta Varlık Fonu'na devredildi, bir vatandaşsa "Jöleye dayanarak geldim....
Uyuşturucu kuryesine ev kiralayan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ile ilgili skandal karar
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklama talebiyle...
Yeni KHK ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi
OHAL kapsamında yeni tasfiye kararnamesi yayınlandı Yeni yayınlanan KHK ile 4464 kişi memuriyetten...
Ekonomiden beklenen rakam kötü geldi
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1,3 arttı....
Fethullah Gülen Hocaefendi Allah'a yakın olmanın yolunu anlattı
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, son Bamteli sohbetinde Bugünün mağdurlarının yanında olmak...
Üniversiteleri tasfiye kararnamesi sosyal medyayı salladı
OHAL kapsamında 689 sayılı Kanun Hükmünda Kararname ie kamudan ihraç edilen 4 bin 464 kişi arasında...
Berat'ın maillerinden Varlık Fonu çıktı!
OHAL kapsamında bir çok gözde kuruluş denetime tutulmaması için Varlık Fonu'na devreldi ama alınan...
Tweet
Varlık Fonu nedir? Türkiye'ye uyar mı?
Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...
Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..
İşte Allah'a yakın olmanın yolu...
Bugün ne oldu? [VİDEO]
Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar
Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı
Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan
Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı
AKP'den 'şeytan'lı kampanya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Perinçek Bahçeli'ye öyle bir cevap verdi ki...
Yeni KHK ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi
Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
14:03:44