Samanyolu Haber /Ekonomi / Muayene ücretlerine büyük zam /08 Şubat 2017 11:56

Muayene ücretlerine büyük zam

Hükümetin sağlıkta muayene katılım payını artırmasının ardından vatandaşın ödemek zorunda kalacağı yeni ücretler belli oldu.

SHABER3.COM

Ekonomideki kötü gidişat dolar ve euronun yükselişi önlenemezken AKP hükümeti geçtiğimiz ay sağlıkta muayene katılım paylarına da zam yapmıştı. Zam kararının ardından yurttaşların ödemek zorunda kalacağı yeni ücretler belli oldu.

Vatandaşlardan alınan muayene katılım payı yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zamlandı

SGK ile anlaşmalı özel hastanede muayene olmanın bedeli 18 lira oldu. Aynı gün iki doktora muayene olursanız cebinizden 33 lira çıkacak.

Vatandaşın, ister kamu olsun, ister özel, isterse de üniversite hastanelerinde muayene olmak için ödediği katkı payı yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttı. Bundan sonra, özel hastanede muayene olacaklar cebinden 15 lira, devlet hastanesinde muayene olacaklar ise 6 lira ödeyecek.

Peki, neydi de ne oldu? 2016’nın sonunda özel hastanede muayene olduğunuzda 12 lira katılım payı ödüyordunuz, şimdi 15 lira ödeyeceksiniz. Geçen sene devlet hastanesinde 5 lira muayene ücreti ödüyordunuz, şimdi cebinizden 6 lira çıkacak. Geçen sene üniversite hastanesine 5 lira öderken, artık 8 lira ödeyeceksiniz. Tabi, bu kadarla da sınırlı değil. Bir de hastalardan alınan ilaç katılım bedeli var. Bu da 3 kutu ilaca kadar 3 lira, 3 kutuya ilave her bir kutu için de 1 lira eczaneye ilaç katılım bedeli olarak ödeniyor. Kime ödeniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu’na.
<< Önceki Haber Muayene ücretlerine büyük zam Sonraki Haber >>

Varlık Fonu nedir? Türkiye'ye uyar mı?

Varlık Fonu nedir? Türkiye'ye uyar mı?

Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...

Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:09