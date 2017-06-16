Suriye savaşı için Türkiye ve Ürdün’de operasyon odaları oluşturduk

Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Katar eski Başbakanı; “Hepimiz Suriye’de yanlış yaptık. Biz, Fars körfezi komşusu Arap ülkeleri, Amerika ile; Ürdün ve Türkiye’de iki ortak operasyon odası oluşturup Suriye’deki gruplara destek verdik fakat sonradan bu gruplardan bazılarının farklı programlarının olduğunu gördük ve bunlara desteği kestik. Ama Amerika bu grupları desteklemeye devam ederek yanlış yaptı, bu demek değil ki biz yanlış yapmadık biz de Suriye konusunda yanlış yaptık.” dedi.







Katar eski Başbakanı, Suriye’de terörist grupların faaliyetlerinin tehlikesine temasla, bu grupların Suriye’de işlerinin bitmesinden sonra sıranın kendilerine geleceğini gördüklerini belirtirken, Katar’ın İran’la ilişkilerine de temasla; ”Katar’ın İran’la doğal ve iyi iyi ilişkiler için çabasını sürdüreceğini” söyledi.





Cabir el Sani, İran’ın Katar’ın bir komşusu olduğunu ve iki ülkenin ortak gaz kaynaklarına sahip olduğunu belirterek bu iki ülkenin normal ve iyi ilişkiler içinde olmasının tabii bir durum olduğunu ayrıca; ”Katar ve İran’ın ilişkilerinin, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi aleyhine olmadığını” söyledi.