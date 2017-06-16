Çin, Emirates Havayolları'na yasak getirdi

CAAC'tan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'da bir uçağın yanlış irtifada seyretmesi ve 18 Mayıs'ta bir uçağın hava kontrol kulesiyle irtibatının kesilmesi nedeniyle cezalandırılan Emirates Havayolları, 6 ay boyunca Çin'de yeni güzergahlar açamayacak ve yeni uçakları hizmete sokamayacak.







Ayrıca CAAC, ihlaller nedeniyle Emirates Havayolları'na 4.270 dolar da verdi.





Emirates Havayolları'nın, toplam uçuş kapasitesinin yüzde 3'ünü oluşturan Çin'in koyduğu yasaklar nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşamayacağı belirtiliyor.



