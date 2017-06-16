Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Emirates Havayolları'na yasak getirdi /16 Haziran 2017 02:30

Çin, Emirates Havayolları'na yasak getirdi

Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC), dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Havayolları'na Çin'deki faaliyetlerinin kapsamını genişletme yasağı getirdi.

Çin, Emirates Havayolları'na yasak getirdi

CAAC'tan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'da bir uçağın yanlış irtifada seyretmesi ve 18 Mayıs'ta bir uçağın hava kontrol kulesiyle irtibatının kesilmesi nedeniyle cezalandırılan Emirates Havayolları, 6 ay boyunca Çin'de yeni güzergahlar açamayacak ve yeni uçakları hizmete sokamayacak. 

Ayrıca CAAC, ihlaller nedeniyle Emirates Havayolları'na 4.270 dolar da verdi. 

Emirates Havayolları'nın, toplam uçuş kapasitesinin yüzde 3'ünü oluşturan Çin'in koyduğu yasaklar nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşamayacağı belirtiliyor.

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