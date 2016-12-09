Suriye ordusu Halep'teki operasyonlarını 'durdurdu'

Muhalif grupların elindeki Kalasseh ve el Maadi bölgelerinden gece boyunca top ve silah sesleri geldi.







Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlendiği Hamburg'da yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki operasyonlarını geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Lavrov ateşkes kararının bölgede sıkışan sivillerin tahliyesine yönelik alındığını ifade etmişti.





Lavrov, "Bugün size şunu söyleyebilirim ki, Suriye ordusunun Doğu Halep'teki askeri operasyonları askıya alınmıştır çünkü sivillerin tahliyesi için büyük bir operasyon yürütülüyor" diye konuştu.





Lavrov, yaklaşık 8 bin kişinin çatışma bölgesinden dışarı çıkartılacağını belirtti.

ABD ise açıklamaya temkinli yaklaştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Başından beri yaklaşımız Rusya'nın söylediklerini dikkatle dinlemek. Ancak bu sözler sahaya yansıyacak mı görmek için beklememiz gerekiyor" dedi.