Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunda patlama /09 Aralık 2016 10:50

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunda patlama

İstanbul Çağlayan’da bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobile poşet içinde el yapımı patlayıcı atıldı.

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunda patlama

Olay gece saat 02.00 sıralarında Çağlayan Şevketpaşa Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Onur Kabakçı 34 KP 5054 plakalı otomobilinin lastiklerine hava basmak için istasyona geldi. Bu sırada cadde üzerinden geçen bir otomobilden poşet içerisinden araca el yapımı patlayıcı madde atıldı.

GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Patlayıcı madde Kabakçı’nın otomobilin yanına düşerek büyük bir gürültüyle patladı. Olayı gerçekleştiren  kişi yada kişiler ise otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.  Patlama sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

HEMEN YANINDA YAKIT TANKERİ VARDI

Patlama nedeniyle kulağında geçici işitme kaybı yaşandığı öğrenilen Kabakçı da olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Patlayıcı atılan otomobilin yakınında ise akaryakıt tankerinin bulunması dikkat çekti. Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği bulunuyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yeri inceleme ekipleri hasar gören otomobilde inceleme başlatırken,  akaryakıt istasyonun  güvenlik kameraları ise incelemeye alındı. İnceleme yapan ekipler patlamanın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşandığını belirledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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