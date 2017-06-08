Samanyolu Haber /Gündem / Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi /08 Haziran 2017 18:56

Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi

Kazakistan'da 12-13 Haziran'da yapılması öngörülen Suriye görüşmelerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

SHABER3.COM

Kazakistan'da 12-13 Haziran'da yapılması öngörülen Suriye görüşmelerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anuar Jaynakov tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin tarihiyle ilgili garantör ülkeler arasında istişarelerin sürdüğünü belirtilerek, "12-13 Haziran'da yapılması öngörülen Suriye görüşmeleri daha ileri bir tarihlere ertelendi." dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, garantör ülkeler arasında Suriye toplantısının tarihini belirlemek için yoğun görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Rusya, bize diğer garantör ülkelere toplantının 12-13 Haziran'da yapılmasını teklif edeceği ön bilgisini verdi." demişti.

Toplantının gündemi ve katılımcılara ilişkin de kendilerine bilgi verileceğini aktaran Abdrahmanov, toplantıya geleneksel olarak garantör ülkelerin yanı sıra Suriye hükümeti, Suriye askeri muhalefeti ve gözlemci ülkelerden heyetlerin katılmasının beklendiğini aktarmıştı.

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