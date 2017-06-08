Cezaevlerindeki işkence meclis gündeminde

Hükümetin, artan hak ihlallerinin önüne geçmek yerine gündeme alınmamasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Beştaş, 'Cezaevlerindeki Hak İhlalleri' başlıklı önergenin, cezaevlerinde uygulanan sistemin mecliste tartışılarak gerekli tespitin yapılması amacıyla hazırlandığını belirtti.





Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Muameleleri Önleme Komitesi'nin, (CPT) Türkiye cezaevlerine dair raporunu yayınlamasına Adalet Bakanlığı tarafından onay verilmediğini anımsatan Beştaş, Adalet Bakanlığı'na verdiği ikinci önergede bakanlığın, CPT raporuna neden onay vermediğine ilişkin olduğunu söyledi.





'RAPORUN ONAYLANMAMASI İŞKENCENİN İDDİA OLMADIĞINI GÖSTERİR'





CPT raporuna onay vermemiş olması; işkence iddialarının salt iddia olmadığını





HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Adalet Bakanlığı tarafından "CPT Raporunun yayınlanmasına onay verilmemesine ilişkin önergesindeki yanıtlanmayı bekleyen 11 soru şöyle:





'CPT Raporu’nun açıklanmasına Türkiye Hükümeti tarafından onay verilmediği bilgisi doğru mudur?'





"Türkiye Hükümeti CPT Raporu’nun açıklanmasına neden onay vermemiştir?"





"Türkiye’nin CPT Raporuna onay vermeme nedeni cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarının doğru olması mıdır?"





"Cezaevlerinde işkence yapıldığına dair iddiaların TBMM gündemine dahi alınmaması, içerisinde “işkence” sözcüğünün geçtiği önergelerin kabul edilmemesi ile CPT Raporunun yayınlanmasına izin verilmemesi aynı gerekçeden ötürü müdür?"





"İstanbul, Ankara ve İzmir’de cezaevlerine gidip yüzlerce görüşme yapan Komite Başkanı Mykola Gntovskyy’in, konuşmak istediği ancak bunun Hükümet yetkililerince engellendiği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise neden Komite Başkanının açıklama yapması engellenmektedir?"



