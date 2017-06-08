Cezaevlerindeki işkence meclis gündeminde

Hükümetin, artan hak ihlallerinin önüne geçmek yerine gündeme alınmamasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Beştaş, 'Cezaevlerindeki Hak İhlalleri' başlıklı önergenin, cezaevlerinde uygulanan sistemin mecliste tartışılarak gerekli tespitin yapılması amacıyla hazırlandığını belirtti.
Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Muameleleri Önleme Komitesi'nin, (CPT) Türkiye cezaevlerine dair raporunu yayınlamasına Adalet Bakanlığı tarafından onay verilmediğini anımsatan Beştaş, Adalet Bakanlığı'na verdiği ikinci önergede bakanlığın, CPT raporuna neden onay vermediğine ilişkin olduğunu söyledi.
'RAPORUN ONAYLANMAMASI İŞKENCENİN İDDİA OLMADIĞINI GÖSTERİR'
CPT raporuna onay vermemiş olması; işkence iddialarının salt iddia olmadığını
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Adalet Bakanlığı tarafından "CPT Raporunun yayınlanmasına onay verilmemesine ilişkin önergesindeki yanıtlanmayı bekleyen 11 soru şöyle:
'CPT Raporu’nun açıklanmasına Türkiye Hükümeti tarafından onay verilmediği bilgisi doğru mudur?'
"Türkiye Hükümeti CPT Raporu’nun açıklanmasına neden onay vermemiştir?"
"Türkiye’nin CPT Raporuna onay vermeme nedeni cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarının doğru olması mıdır?"
"Cezaevlerinde işkence yapıldığına dair iddiaların TBMM gündemine dahi alınmaması, içerisinde “işkence” sözcüğünün geçtiği önergelerin kabul edilmemesi ile CPT Raporunun yayınlanmasına izin verilmemesi aynı gerekçeden ötürü müdür?"
"İstanbul, Ankara ve İzmir’de cezaevlerine gidip yüzlerce görüşme yapan Komite Başkanı Mykola Gntovskyy’in, konuşmak istediği ancak bunun Hükümet yetkililerince engellendiği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise neden Komite Başkanının açıklama yapması engellenmektedir?"
"Tarafınızca ifade edildiği üzere Türkiye cezaevlerinde işkence yoksa Hükümet yetkilileri neden raporun açıklanmasına onay vermemektedir?"
"Cezaevlerinde uygulanan işkence iddialarının araştırılmasına yönelik bir çalışma yaptınız mı?"
"İşkence ile bağlantılı olarak cezaevi personelleri hakkında başlatılmış soruşturma var mıdır? Bu soruşturmalar ne şekilde neticelenmiştir?"
"Cezaevlerinde görevli personellerin mahpuslara kötü muamelede bulunduklarına dair kamuoyu gündemine sıklıkla yansıyan iddialar Bakanlığınızca araştırılmakta mıdır? Cezaevi personellerinin işkence ve kötü muamele içeren davranışlarının engellenmesi adına tedbirler alınmakta mıdır?"
"Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoksa CPT Raporunun açıklanmasına ne zaman onay verilecektir?"
"Son 10 yıl içerisinde cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarına ilişkin AİHM ve AYM’ye kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurular ne şekilde neticelenmiştir?"
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