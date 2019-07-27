Samanyolu Haber /Gündem / 'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor' /27 Temmuz 2019 14:48

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

TV 5'te yayınlanan Düşünme Vakti isimli programda cezaevlerine konan bebek, çocuklar ile ailelerle ilgili ürpertici bir gerçeğe parmak basıldı.

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

Programda konuk olan kendisi de KHK mağduru olan sosyolog ve insan hakları savunucusu Bayram Erzurumluoğlu Türkiye'deki cezaevlerine anneleriyle beraber konan bebek ve küçük çocuklarla ilgili şu anki rakamın 864 olduğunu belirtirken bu rakamın aldatıcı olmaması gerektiğini, süreçte binlerce bebeğin cezaevine girip çıktığını ifade etti.

Erzurumluoğlu konuşmasında korkutucu bir gerçeğe değinerek 'bu konu fazla gündeme gelmese de çocuk intiharları da oluyor. Ailenin yaşadığı travmadan etkilenerek kendi hayatına son veren çocuklar var. İyi hatırladığım bir örnekte (KHK mağduru) bir ailenin 14 yaşındaki çocuğu bunalıma girerek hayatına son verdi. Bununla ilgili raporlarımıza giren birçok örnek var. '' dedi.

Katılımcı Sezgin Tanrıkulu ise yargı üyelerinin mahkemelerde bebekli, hamile ve küçük çocuklu kadınları hapse atmak dışında geniş takdir yetkileri olmasına rağmen bunu uygulamadıklarını vurguladı.
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