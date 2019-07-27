Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Bergama'da 20 mahalle veba karantinası altına alındı /27 Temmuz 2019 14:55

İzmir Bergama'da 20 mahalle veba karantinası altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı.

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Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.
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