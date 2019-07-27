İzmir Bergama'da 20 mahalle veba karantinası altına alındı

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.







Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.