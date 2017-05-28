Samanyolu Haber /Gündem / Sur'da evini terk etmeyenlerin elektriksiz ve susuz iftarı /28 Mayıs 2017 10:21

Sur'da evini terk etmeyenlerin elektriksiz ve susuz iftarı

Diyarbakır Sur'da evlerini terk etmeleri için 5 gündür elektrik ve susuz bırakılan ilçe sakinleri, karanlıkta sahur ve iftar yapıyor.

SHABER3.COM

Diyarbakır merkez Sur ilçesinin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yıkım gerekçe gösterilerek su ve elektirik verilmiyor. Evlerini terk etmeleri için 5 gündür elektrik ve susuz bırakılan ilçe sakinleri, sahur yapamadan başladıkları oruçlarını karanlıkta açtı.

Kronos.news'in Dihaber‘den bildirdiğine göre, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey mahallerinde “Kentsel dönüşüm” adı altında başlatılan yıkım 5 günü geride bıraktı.

Haberde şu ayrıntılara yer verildi:

“Mahallelerini, evlerini terk etmeyen yurttaşlar ise aylardır yoğun baskılara maruz kalıyor. En son başlayan yıkım ile birlikte evlerini terk etmeleri için elektrik ve suları kesilen mahalle sakinleri, her şeye rağmen mahallelerini bırakmıyor.

Ramazan ayına da susuz giren mahalleliler, elektrik ve sular olmadığı için dün gece sahur yapamadı. Sahur yapmadan oruca başlayan mahalle sakinleri, kısıtlı imkanlarla evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateş üzerinde yaptıkları iftar yemeğini ise karanlıkta yedi.”
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