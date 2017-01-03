Samanyolu Haber /Gündem / Şüphelileri takip eden polis kaza yaptı: 2 şehit /03 Ocak 2017 23:16

Şüphelileri takip eden polis kaza yaptı: 2 şehit

Aydın'ın Nazilli İlçesi’nde, polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobilin takip eden polis otosu, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

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Olay, bugün akşam saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı’nda meydana geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden yapılan telsiz anonsunda 20 PH 196 plakalı otomobille kız kaçırıldığı ihbarı yapılarak ekiplerin duyarlı olmasını istedi. Bu sırada Ordu Caddesi’nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki 09 A 7444 plakalı polis otosu, bahsi geçen otomobili fark etti. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis aracını kullanan Özdemir ile yanında bulanan Başpolis Yener Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. 

Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polisler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Arkadaşlarının şehit olduğu haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ile Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ’da hastaneye geldi. Kazayı yara almadan atlatan akaryakıt tankerinin şoförü Karatay ise gözaltına alındı. 

Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak’ta lastiğine ateş edilerek içindeki 3 şüpheliyle birlikte yakalandı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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