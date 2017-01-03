Samanyolu Haber /Dünya / İkiz kardeşinin hayatını işte böyle kurtardı /03 Ocak 2017 23:44

İkiz kardeşinin hayatını işte böyle kurtardı

ABD’de yaşanan akılalmaz olayda iki yaşındaki bir çocuk, üzerine şifonyer devrilen ikiz kardeşinin hayatını büyük bir soğukkanlılıkla kurtardı.

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

ABD’nin Utah eyaletinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İki yaşındaki Brock Shoff, ikiz kardeşi Bowdy ile birlikte odasında oyun oynadığı sırada devasa şifonyer Brock’un üzerine devrildi.

Büyük bir soğukkanlılıkla acı içinde kıvranan ve ağlayan ikiz kardeşini şifonyerin altından kurtarmaya çalışan iki yaşındaki Bowdy’nin çabası, odada bulunan kamera tarafından kayda alındı.

Kan donduran olay yaşandığı anda ikizlerin annesi Kayli, evin üst katında işlerini halletmek için kısa bir süreliğine bulunduğunu ifade etti.

İBRET OLSUN DİYE PAYLAŞTILAR!

Bowdy ailesi, çocuklarının yara almadan kurtulduğu bu dehşet veren olayın görüntülerini, ailelere ibret olması ve mobilyaların çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermesi için kişisel Facebook sayfalarında paylaştı.

Kardeş sevgisinin nelere kadir olduğunu ispat eden inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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