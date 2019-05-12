Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu /12 Mayıs 2019 20:34

Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü oynanan karşılaşmaların sonucuna göre Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen iki takım belli oldu.

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Gençlerbirliği ve Denizlispor 2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'e yükselecek diğer takım ise 3,4,5 ve 6. sıradaki takımların aralarındaki oynayacakları Play-Off karşılaşmalarının ardında belli olacak.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, 45. dakikada Mert Çetin ve 70. dakikada Alper Uludağ'ın attığı gollerle maçı kazandı ve 70 puanla liderliğini sürdürerek Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Denizlispor 2, 24 ve 40. dakikada Lanre Kehinde, 44. dakikada Furkan Kaçar (kendi kalesine), 74. dakikada Burak Çalık, 90. dakikada Mehmet Akyüz'ün golleriyle maçı kazandı ve 69 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İlhan Cavcav'ın vefatının ardından küme düşen Gençlerbirliği, bir sezonluk Süper Lig hasretine son verdi ve İbrahim üzülmez yönetiminde geri dönüş biletini aldı.

2010 yılında küme düşen Denizlispor ise Süper Lig hasretini 9 yıl sonra noktaladı ve Yücel İldiz yönetiminde yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladı.
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