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Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
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Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
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13 Mayıs 2019 09:05
Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
İstanbul’da vatandaşları selamlayan Tayyip Erdoğan'a bir kişi, “Başkanım her şey çok güzel olacak” diyerek seslendi. Erdoğan'sa, “Daha güzel olacak daha güzel olacak” diyerek karşılık verdi.
Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat eden Erdoğan'a vatandaşlardan biri "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi.
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