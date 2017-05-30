Suç örgütü lideri Sedat Şahin tutuklandı

Sedat Şahin ile adamları Halis Kocaman ve Tahir Çerçi, 14 gün gözaltında kaldıktan sonra polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınmayan Şahin ve adamları, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'İzinsiz olarak ateşi silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.





'BABA' DİYEREK ALKIŞLADILAR





Nöbetçi İstanbul 13. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sedat Şahin ve adamları sorgularının ardından tutuklandı. Tutuklanmasının ardından polisler eşliğinde salondan çıkarılan Sedat Şahin için adliye katında bekleyen onlarca kişi "Baba" diyerek alkış tuttu.