Mustafa Ünal’ın yüzüne bakarken utanmayacak mısınız?

Günün birinde, Ankara’nın saygın gazetecilerinden Mustafa Ünal’ın “terörist” damgasıyla tutuklanacağını, bir yıla yakın süredir hapiste olacağını ve benim onun hakkında bir yazı yazacağımı söyleseler “Hadi oradan!” derdim.







Gerçi Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye, gazetecileri-akademisyenleri tutuklama konusunda dünya şampiyonu ama yine de Mustafa Ünal’ın tutuklanması ‘yok artık’ dedirten bir durum.





Çünkü: Yaklaşık 30 yıldır Ankara’da gazetecilik yapan, sayısız siyasi kriz ve gerginlikten sağ çıkmayı başaran, yazdığı her cümleye çok dikkat eden tecrübeli bir gazetecidir Mustafa Ünal. Bugüne kadar sadece siyaset yazdı ve bunu yaparken de kılı kırk yardı. Önüne “bu yazında suç unsuru var” diyerek bir şey koyamazlar. Zaten savcı da bir tek yazısında suç unsuru bulamadığından müebbet istemek için epey uğraşmış.





İkincisi: Mustafa Ünal başkentin sembol gazetecilerindendir. Siyasi görüşü, temsil ettiği medya grubu ne tarafta olursa olsun arası herkesle iyidir. O herkesi iyi tanır, herkes de onu. Dolayısıyla, Mustafa Ünal’a yönelik bir suçlama ve göz altında tüm medya ayağa kalkar, ithamın saçmalığını haykırır ve bu cinnet halinin onu yutmasına izin vermezler diye bekliyordum.





Üçüncüsü: Başta Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve eskisi-yenisi, sağcısı-solcusu fark etmez, bütün siyasilerle yakın ilişki kuran, herkesin saygısını kazanmış bir gazetecinin tutuklanmasına siyaset izin vermez, müdahale ederler diye umuyordum.





Fakat yanıldım. Hem meslektaşları hem onu çok yakından tanıyan siyasiler üç maymunu oynadılar. Mustafa Ünal, deli saçması bir iddia ile tutuklandı. Bir yıla yakın süredir cezaevinde. Onunla “yediği içtiği ayrı gitmeyen”, yıllardır beraber oturup kalkan, “Abi abi…” diye peşinden koşan meslektaşları dut yemiş bülbüle döndüler. Mustafa Ünal’ın hakkını savunmadıkları gibi temsil ettikleri medya grupları akla ziyan yalanlarla linç ettiler kendini savunma imkânı olmayan Mustafa Ünal’ı.







