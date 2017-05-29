Samanyolu Haber /Ekonomi / Stüdyo daire yasaklanıyor /29 Mayıs 2017 14:56

Stüdyo daire yasaklanıyor

AKP'nin hazırladığı "Yeni Tip İmar Yönetmeliği" son aşamasına geldi.

SHABER3.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaklaşık 2 ay sonra yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin ertelenmeyeceğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni yönetmelikle 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo daireler yapılamayacağını hatırlatan yetkililer, en küçük dairenin de 28 metrekare ve 1 oda 1 salondan oluşacağını açıkladı.

Yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.
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