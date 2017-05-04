Samanyolu Haber /Gündem / Star ve NTV'yi satıyor /04 Mayıs 2017 12:32

Star ve NTV'yi satıyor

Aylardır konuşulan, Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Star TV ve NTV'nin satılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

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Star TV ve NTV satılıyor

Star TV ve NTV’nin satılacağı iddiasını bu kez Milliyet gazetesinin deneyimli TV yazarı Sina Koloğlu köşesine taşıdı.

“İçeriden bilgi aldığını” söyleyen Koloğlu şu ifadeleri kullandı;

“Bu haber yeni değil. Söylentisi oldu, sonra yalanlandı ve haber tekrar piyasaya sürüldü. Son bilgiyi içerden aldım. “Görüşmeler yapılıyor doğru. Ama ne zaman sonlandırılacağı konusunda net bilgi yok” denildi. Satış listesinde Star TV, NTV, NTV spor ve Puhu TV gibi mecraların 800 milyon dolar karşılığında Katarlı beIN Group'a satılacağı yazılmıştı. Londra merkezli birçok sektörle ilgili dünya çapında araştırma yapan IHS Markit analisti Orpheas Tapanlis'in, Amerikan Varitey dergisinde Türkiye dizi pazarıyla ilgili bir makaledeki sözünü not almışım; “Türk parasının değerinin düşmesi, medyaya yabancı girişimcilerin ilgisini daha da çekiyor.” Ne kadar bağlantılı bilemem ama yabancı sermayenin televizyon sektörüne hızla girişi bir tesadüf mü?”
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