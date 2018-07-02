Samanyolu Haber /Medya / Star ve NTV'de işten çıkarmalar başladı /02 Temmuz 2018 13:38

Star ve NTV'de işten çıkarmalar başladı

Habertürk gazetesinin perşembe günü basılı yayına son vereceğinin duyulduğu gün Doğuş Yayın Grubu'nda da işten çıkarmaların yaşandığı öğrenildi.

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Doğuş Yayın Grubu’nda Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey dahil 15 kişinin işine son verildi. İşten çıkartmaların, satış ve teknik birimlerde olduğu belirtildi.

Medyaradar'ın aktardığına göre gruba bağlı Star ve NTV Haber merkezleri ile ntv.com.tr'de de işten çıkarmaların olacağı ifade ediliyor. 

Söz konusu medyanın sahibi olan Doğuş Holding'in yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, son günlerde sık sık borç yapılandırma ve satış haberleriyle gündeme gelmişti. 

Yine Doğuş'a ait olan ve 17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte resmen kapanmıştı.
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