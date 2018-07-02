İncirlik'in ABD'li komutanı: S-400 alımının sonuçları olacağı zaten belirtildi

Habertürk gazetesine konuşan ve geçen yıl göreve gelen David S. Eaglin'in röportajından öne çıkan başlıklar şunlar





"S-400 KENDİ KARARINIZ AMA OLASI SONUÇLARI BELİRTTİK"





- Üs, Türkiye’de bazı kesimler için Amerikan emperyalizminin sembolü. Peki buna ne dersiniz?





Türk müttefiklerimizde saygı çerçevesinde süren ilişkimize müteşekkiriz. Pek çok askerimiz bölge esnafından alışveriş yapıyor, yerel şirketlere iş imkânı sağlıyoruz ve üste küçük marketlerin perakende satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Bölge halkına olumlu etkimizden de gurur duyuyoruz.





- Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü’nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz?





Bu Türkiye’nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi.





"SİYASİ KARARLAR ELBETTE BİZİ ETKİLEYECEKTİR"







- Siyasi meseleler, özellikle Ankara- Washington arasında yaşanan herhangi bir gerilim bu uyumu etkiliyor mu?





O seviyede alınan kararlar tabii ki bizi etkileyecektir. Fakat şimdiye kadar hiçbir kararın buradaki Türk ve Amerikan askerleri arasındaki ilişkiyi etkileyebildiğini söyleyemem.





- Bu çerçevede DEAŞ’a karşı YPG’yle birlikte yaptığınız operasyonlarda bir sorun yaşadınız mı?





Güvenlik gerekçesiyle maalesef bu soruya yanıt veremeyeceğim.





- Zaman zaman ABD’nin İncirlik’ten ayrılacağına dair dedikodular ortaya çıkıyor. Pentagon her defasında yalanladı ama bir kez de size sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz?





ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız -Türk hükümetinin de izniyle müttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.





- Özellikle Batı basınında yapılan yorumlarda, ayrılma iddialarına gerekçe olarak hep üsteki nükleer silahların güvenliği gösterildi. Sizce o silahlar İncirlik’te güvende mi?





ABD olarak politikamız, nükleer silahların genel/belirli bir bölgedeki varlığını/yokluğunu, teyit etmemek ya da inkâr etmemek.





- İncirlik, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olarak görülüyor. O tarihte siz burada değildiniz ama fikrinizi sormak isterim...





Bu konuda yorum yapmayacağım





Habertürk