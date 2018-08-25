Samanyolu Haber /Gündem / Stada isim işgüzarlığından son anda vazgeçildi /25 Ağustos 2018 09:06

Stada isim işgüzarlığından son anda vazgeçildi

AKP'li Lütfi Elvan’ın memleketi Karaman’da yapılacak stada kendi adının verilecek olması tartışma çıkardı. Tartışma sonrası stadın adının Atatürk olması kararlaştırıldı.

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Açılışı 25 Ağustos’ta yapılacak şehir stadyumun adının ‘Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi’ olacağı açıklandı. Ancak Diken'in aktardığına göre resmi açılış programında stadın adının ‘Lütfi Elvan Şehir Stadyumu’ olarak değiştirildiği görüldü. Konunun gündeme oturması üzerine Elvan’ın Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen’i arayıp stada Atatürk’ün isminin verilmesini istediği belirtildi.
Ermenek 23’üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali’ne katılan Elvan’ın gündeminde stat vardı.

'KİMSE ATATÜRK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA KALKMASIN'

Elvan, ilçeye yapılan yeni stada ‘Atatürk’ ismi verilmek istenirken kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi: ”Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan sayın Ermenek belediye başkanımızı, sayın Sözkesen’i kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle, bu tür şeylerde gözümüz olmaz ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmişler. Ben de bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini sayın belediye başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.”
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