Bayram bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin yedinci gününde Adana, Uşak, Ordu, Malatya, Kırıkkale, Aydın, İstanbul, Zonguldak, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırıldı.
Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, yaralananların sayısı 598'e yükseldi.