Samanyolu Haber /Gündem / Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi /20 Kasım 2018 01:47

Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi

Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumcusu olan Şükrü Oytan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Oytan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi

Eskişehir'de, yerel televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdi.

Yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında bir an duraksadı ve başını masanın üzerine koydu. Diğer yorumcunun durumu farkederek, Oytan'n yanına gitmeye çalıştığı sırada Oytan dengesini kaybederek, oturduğu sandalyeden düştü. 10 gün önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığı öğrenilen Şükrü Oytan, televizyon kanalına çağrılan ambulansla özel bir hasteneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oytan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:59:49