Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye karşı boykot kampanyası /20 Kasım 2018 01:16

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye karşı boykot kampanyası

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararı aldı. Fransa'dan da Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanacağı şeklinde açıklama geldi.

SHABER3.COM

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan'da ise dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Karar'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'da Twitter'da TT'ye giren konu "Türkiye'ye boykot" çağrısı oldu.

Paylaşılan tweetlerde, Türk ürünlerinin listesi yayınlandı, boykot çağrısı yapıldı. Türkiye'ye seyahat boykotu da talep eden Suudiler, "Kırgızistan'a gidin, orası da güzel" şeklinde ifadeler kullandı.


"Türkiye'ye gitmeyin. Ülkemize ve liderlerimize ihtiram göstermeyen, bize de göstermez"


"Türkiye'nin Suudi Arabistan'a düşmanlığı, Şeytan'ın Ademoğlu'na düşmanlığına benzer. Haset ve kin. Türkiye'yi her açıdan boykot etmek vatani görevimizdir" 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye karşı boykot kampanyası Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:59:42