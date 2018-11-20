Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye karşı boykot kampanyası

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan'da ise dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Karar'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'da Twitter'da TT'ye giren konu "Türkiye'ye boykot" çağrısı oldu.







Paylaşılan tweetlerde, Türk ürünlerinin listesi yayınlandı, boykot çağrısı yapıldı. Türkiye'ye seyahat boykotu da talep eden Suudiler, "Kırgızistan'a gidin, orası da güzel" şeklinde ifadeler kullandı.









"Türkiye'ye gitmeyin. Ülkemize ve liderlerimize ihtiram göstermeyen, bize de göstermez"











"Türkiye'nin Suudi Arabistan'a düşmanlığı, Şeytan'ın Ademoğlu'na düşmanlığına benzer. Haset ve kin. Türkiye'yi her açıdan boykot etmek vatani görevimizdir"









