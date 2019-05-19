Spor Toto Süper Lig'den düşen son 2 takım 34. haftada belli olacak

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren zorlu maçta Bursaspor kendi evinde karşılaştığı İzmir temsilcisi Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.





Bursaspor bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken düşme hattından çıkamadı. Göztepe ise bir penaltı vuruşundan yararlanamazken attığı 2 gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı kırmızılı ekip maç sonrası puanını 35'e yükseltti ve 15'inci sıradaki yerini korudu.





Her iki takım da maça temkinli başlarken 11'inci dakikada konuk Göztepe duran topta golü buldu. Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta, Alpaslan Öztürk kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Bursaspor 19'uncu dakikada Umut Nayir'in altı pas üzerinden vurduğu etkili kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı ancak sarı kırmızıların kalecisi Beto gole izin vermedi.





İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.





Göztepe 2. yarıda penaltı kaçırdı, attığı gol VAR ile iptal edildi







İkinci yarıda konuk ekip Göztepe daha atak bir oyun sergiledi. Cameron Jerome'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle sarı kırmızılı ekip 50'inci dakikada penaltı vuruşu kazandı. Ancak topun başına geçen Deniz Kadah, Bursaspor'un kalecisi Okan'ı geçemedi.





Ataklarını sürdüren Göztepe 72'inci dakikada formda oyuncusu Halil Akbunar ile golü buldu. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında golün asistini yapan Serdar Gürler'in ofsaytta olduğuna hükmetti ve golü bir kez daha iptal etti.





Müsabakada başka gol olmayınca maç başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlandı.





Göztepe avantajını korudu Bursaspor düşme hattında





Bursaspor 34'üncü ve son haftaya 34 puan ve eksi 10 averajla girerken 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı. Göztepe ise 35 puan ve eksi 6 averajla düşme hattının hemen üzerinde kaldı. Bu sonuçla küme düşecek son 2 takım 34. hafta oynanacak maçlardan sonra belli olacak.





Bursaspor son hafta EY Malatyaspor deplasmanında oynarken, Göztepe ise kendi evinde 37 puanlı MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Bursaspor son lig maçında berabere kalır ya da yenilirse 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamladığı Spor Toto Süper Lig'den ikinci kez küme düşecek.





2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor son yılların en kötü performansını gösteriyor







Ligin 34. haftasına girilirken sadece 34 puan toplayabilen Bursaspor 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamladığı Spor Toto Süper Lig'de son yılların en kötü performanslarından birini sergiliyor.





Bursaspor daha önce 2003-2004 sezonunu 40 puanla bitirerek tarihinde ilk defa küme düşmüştü. Bursaspor son lig maçını kazansa dahi küme düştüğü senenin altında puan almış olacak.





Son dönemlerde inişli çıkışlı bir grafik çizen yeşil beyazlılar 2016-2017 sezonunda da son hafta oynadığı Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek küme düşmekten son maçta kurtulmuştu.