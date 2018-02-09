Samanyolu Haber /Dünya / SPD lideri Martin Schulz bakan olmaktan vazgeçti... /09 Şubat 2018 17:31

SPD lideri Martin Schulz bakan olmaktan vazgeçti...

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon pazarlıkları sırasında yeni hükümette görev almayacağına dair partisine söz veren, ama sonunda dışişleri bakanlığı görevini kabul eden SPD lideri Martin Schulz, sözünü tutmadığı için partisi tarafından topa tutuldu. Bunun üzerine bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.

SPD lideri Martin Schulz bakan olmaktan vazgeçti...

Hıristiyan Demokrat partiler CDU/CSU'nun bir kez daha 'büyük koalisyon' hükümeti kurma teklifini nazlanarak da olsa kabul eden Sosyal Demokrat Parti'de (SPD), Genel Başkan Martin Schulz'un kabinede görev almama sözünü tutmaması adeta deprem etkisi yaptı

Partisinden çığ gibi tepki gelmesi karşısında, Schulz ''Federal hükümete katılma kararımı geri çektim, bunun SPD içinde kişisel kavgalara nokta koymasını rica ediyorum'' dedi. Bu geri çekilmeyle SPD'nin sol politikalar adına önemli kazanımlar elde ettiği ve kendisinin büyük emek verdiği koalisyon programının parti kurultayında onaylanmasının önünü açtığı umudunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevini bırakarak SPD liderliğini üstlenen ve partiyi eylül seçimlerine sokan, ama büyük oy kaybıyla çıkan Schulz ''Hepimiz bu ülkenin insanları için siyaset yapıyoruz. Bu, partimin çıkarlarını kendi kişisel hırslarımın önünde tutmamı gerektiriyor'' dedi.

Seçime giden süreçte Sigmar Gabriel, SPD liderliğini Schulz'a devrederek Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Ancak yeni koalisyonda bakanlık dağılımı belli olunca Gabriel'den ''Schulz'la dostlukları düşmanlığa dönüştü'' yorumlarına yol açan çıkışlar geldi. Halihazırdaki Almanya Dışişleri Bakanı, bu görevi sevdiğini ve yeni koalisyon hükümetinde kendisine bakanlık verilmemesine kızdığını belirtip Schulz'u 'sözüne sadık olmama ve saygısızlıkla' itham etti.
Bu açıklama, Schulz'un geri adım atmasında etkili oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SPD lideri Martin Schulz bakan olmaktan vazgeçti... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:22:54