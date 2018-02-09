Havuz Medyasının 'iftira'fçısı dolandırıcılıktan tutuklandı...

Sarıçiçek, yaptığı yalancı tanıklıkları sonucunda mağdur ettiği insanlardan para talep etti. Sanık yakınlarına tanık olarak verdiği ifadeyi geri çekmek için para istedi. Sarıçiçek hakkında onlarca şikayet dilekçesi verildi. Ve en sonunda Hüseyin Sarıçiçek gözaltına alındı. Sarıçiçek, dolandırıcılıktan geçen günlerde İzmir’de tutuklandı.







İddiaya göre; Sarıçiçek 17 – 25 Aralık sonrası Cemaat’ten ayrıldı ve kendi imkanlarıyla elde ettiği 200 saatlik ses kaydı, yüzlerce belgeyi 2014 sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. İddia edilen belgeler yüzünden yüzlerce insan tutuklandı.





Sarıçiçek ile görüşüp haber yapan Havuz Medyası’nın bazı haberleri şöyle;





TRT, Sarıçiçek’in sözlerini “F…’nün eski ‘askeri imamı’ndan çarpıcı itiraflar” başlığıyla haberleştirmişti. O haberde Sarıçiçek’in şu iddiaları yer alıyordu:





-7 Şubat 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da gireceği ameliyatta öldürülmesinin planlandığını Necdet İçel’e ait Torbalı’daki çiftlikte öğrendiğini söyledi.





-TSK’dan atılan Cemaat üyelerinin oranı henüz yüzde 10 civarında. Yeni bir kalkışma yapabilirler mi? Net bir şey söyleyemem ama birinci öncelikleri suikast. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast yapmak isteyeceklerdir. Birkaç yerde bomba patlatmak isteyecekler.





-Türkiye genelindeki Alevi’lerin yaşadığı yerlerde ibadethanelerin, Cemevlerinin tadilatlarını Cemaat yaptırdı. Bu, günü geldiğinde Alevi’leri kullanmak için yapıldı.”





AVUKATA KAFA ATTI





Hükümete yakın A Haber kanalı, Sarıçiçek’i yanına alarak İzmir’de bir çiftliğe gitmişti. Sarıçiçek programda, çiftlikte bir işadamını dövüldüğü ve sonra helikopterden attıldığı yalanını söylemişti. Bu açıklamalar “Büyük işadamlarına kumpaslar bu çiftlikte kuruldu” diye haberleştirilmişti.





Hüseyin Sarıçiçek, devam eden birçok davada da tanık olarak yer aldı. Son olarak, tanık olarak katıldığı davada, bir sanık avukatına kafa attı. Avukatın şikayeti üzerine ifadesi alınan Sarıçiçek, “Kafayı Türk Milleti adına attım” dedi.