Sözünü tuttu, Gökhan Öğretmen'in kabrini köyde ziyaret etti





Saçılık, işe iade kararının duyulmasının ardından 27 Şubat'ta ''Gökhan Hoca'nın mezarı nerede? Ben ziyarete gitmek istiyorum.'' yazmıştı. Bugün Serbest Gazeteci Gökhan Özbek'le birlikte köy mezarlığını ziyaret ettiler.





Twitter üzerinden ziyareti paylaşan Saçılık ''Gözaltında öldürüldükten sonra işe iade edilen Gökhan Açıkkollu"nun mezarını ziyaret ettik. Herkes için insan hakkı, herkes için adalet istiyoruz.'' diye yazdı









Saçılık Twitter'da mezarlıkta çektirdikleri fotoğrafları da yayınladı.





'Bizimle mezara gelen Mustafa arkadaş ruhuna Fatiha okudu Gökhan Hoca'nın' diye yazan Saçılık kabre beraberinde getirdiği çiçekleri de bıraktı.







'GÖKHAN ÖĞRETMENİN EŞİ BENİ ARADI'





Ziyaret sonrası Twitter'da konuyla ilgili paylaşımlarına devam eden Saçılık, Gökhan öğretmenin eşinin kendisini aradığını belirterek şunları aktardı:

''Gökhan Açıkkollu'nun eşi beni aradı ve teşekkür etti. "Taybet Ana için eşimle birlikte ağlamıştık" dedi. Mezar ziyareti sembolik bir olay biliyorum, acıyı azaltmaz ama yeni acılar yaşanmaması için bir adım olabilir.''





Veli Saçılık'ın burada çektiği ve duygusal sözlerinin yer aldığı video da Twitter'da paylaşıldı ( İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşkenceyle öldürüldükten sonra naaşı da AKP'lilerin zulmüne uğrayan ve eşinin memleketindeki köy mezarlığına defnedilmek zorunda kalan Gökhan öğretmenin kabri, bugün kendisi de KHK mağduru olan aktivist Veli Saçılık tarafından ziyaret edildi.