FLAŞ HABER... Trump'ın damadının Türk bağlantıları soruşturuluyor

Haberde “Meseleye aşina iki kaynağa göre, Kushner'ın Türklerle olan görüşmelerinin tahkikatının bir parçası olarak federal araştırmacılar, FBI'ın Ankara'daki yasal ataşe bürosu aracılığıyla Kushner hakkında bilgi almak için Türk vatandaşlarına ulaştı” dendi.







Ahvalnews.com'un haberinde şöyle denildi:

“Konuya aşina kaynaklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın damadı ve aynı zamanda Türkiye Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın, kısa süreliğine Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olacak olan Michael Flynn ile Aralık 2016'da New York'ta buluştuğuna inanıyor. Mueller'in ekibi, ikilinin olası bir quid-pro-quo anlaşmasını (takas anlaşması) görüşüp görüşmediklerini araştırıyor. Flynn, Mueller'le soruşturmada işbirliği yapıyor.”





NBC, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin veliaht prensinin, Trump yönetiminin Suudi liderliğindeki Katar ablukasına destek vermeye ikna edilmesi sürecine dahil olduğu iddiaları nedeniyle soruşturmaya çok sayıda Körfez ülkesi dahil edildiğini belirtti.