Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya 'Allah belanı versin' dedi, hakkında jet fezleke geldi /22 Şubat 2019 16:15

Soylu'ya 'Allah belanı versin' dedi, hakkında jet fezleke geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırladı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu'nun 16 Haziran 2018'de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında "Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi

Soylu şikayet etmiş

Soylu'nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi.

Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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