Samanyolu Haber /Dünya / 3 dakika geciken Japon bakanın özrü kabul edilmedi /22 Şubat 2019 16:24

3 dakika geciken Japon bakanın özrü kabul edilmedi

Japonya'da parlamentoya 3 dakika geciken ve 'göreve saygısızlıkla' suçlanan bakan Yoshitaka Sakurada özür diledi. Muhalefetse çok tepkili...

SHABER3.COM

Muhalif milletvekilleri, hem Olimpiyat Bakanlığı hem de Siber Güvenlik Bakanlığı görevlerini yürüten Sakurada'nın gecikmesini ‘görevine karşı saygısızlık' olarak niteledi ve bütçe komisyonunun toplantısını beş saat boyunca boykot etti. Sputnik'teki habere göre, muhalefet, yaptığı pek çok gafla kamuoyunun gündeminde olan Sakurada'nın defaatle istifasını talep ediyor.

'HAYAL KIRIKLIĞI' GAFI

Yoshitaka Sakurada, son olarak geçen hafta Olimpiyat madalyası alması umulan bir yüzücüye lösemi teşhisi konulması üzerine ‘hayal kırıklığına uğradığını' söylemişti. 

Bakan, "Kendisi, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda potansiyel bir altın madalya sahibi, çok büyük beklentilerimiz olan bir sporcu. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım" demişti.

Sakurada iki yıl önce de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerinin tecavüzüne uğrayan kadınları ‘profesyonel fa...ler' diye tanımlamıştı. Gafları nedeniyle sıklıkla eleştirilen Bakan, bu nedenle sürekli özür dilemek durumunda kalıyor.

GÖREVE UYGUN BULMUYORLAR

Bu hafta başında Asahi Shimbun gazetesinde yayımlanan bir ankete göre, Japonların yüzde 65'i Sakurada'nın göreve uygun olmadığını düşünüyor.

2020 Olimpiyatları'nda siber güvenliği sağlama sorumluluğunu da üstlenen Bakan, bir açıklamasında hiç bilgisayar kullanmadığını söylemişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 3 dakika geciken Japon bakanın özrü kabul edilmedi Sonraki Haber >>

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Hidrojen tankı patladı

Hidrojen tankı patladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

Deniz Baykal yemin etti

Deniz Baykal yemin etti

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:29