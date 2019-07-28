Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan yeni 'Suriyeliler' açıklaması: Sınır dışı edilmeleri söz konusu değil /28 Temmuz 2019 21:15

Soylu'dan yeni 'Suriyeliler' açıklaması: Sınır dışı edilmeleri söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilerin sınır dışı edileceği kararından sonra başlayan tartışmalarla ilgili olarak, geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilerin sınır dışı edileceği kararından sonra başlayan tartışmalarla ilgili olarak, geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bu durumun tamamen kaçak göçle mücadeleyle ilgili olduğunu belirten Soylu, "Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir." diye konuştu.

"Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı"

Geçen yılı 268 bin kaçak göçmenin yakalandığını dile getiren Bakan Soylu, "Bu yıl günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar." diye konuştu.

"İstanbul üzerinden yürütülen konu kaçak göçle alakalı"

İstanbul ile ilgili durumun düzensiz ve kaçak göçle alakalı olduğunu söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net."

İstanbul'da yaşayan kayıtsız Suriyelilerin bulundukları kente gönderileceklerine yönelik valilik kararından sonra bazı sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yönelik tutumu protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Özgürder, Mazlumder ve Mülteci Hakları Derneği tarafından Saraçhane Parkı'nda düzenlenen gösteriye bir grubun yaklaşması üzerine arbede çıktı. Polis, göstericilere sözlü saldırıda bulunan grubu uzaklaştırmaya çalıştı.
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