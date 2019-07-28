Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Burgwedel gölü aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu /28 Temmuz 2019 20:46

Almanya'da Burgwedel gölü aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu

Avrupa'yı bu yaz etkisi altına alan aşırı sıcakların etkileri ortaya çıkmaya başladı.

SHABER3.COM

Avrupa'yı bu yaz etkisi altına alan aşırı sıcakların etkileri ortaya çıkmaya başladı. Almanya'da son günlerde görülen aşırı sıcaklık ve kuru hava nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Burgwedel gölü tamamen kurudu. Hanover şehrinin 30 kilometre kadar uzağındaki gölde bulunan balıklar öldü.

Tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan Almanya'da termometreler 42.6 dereceyi gösterdi.

Meteroloji uzmanlarına göre bu yaz Avrupa'yı iki kez vuran sıcak hava dalgaları önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha güçlü şekilde tekrar edecek.

(tr.euronews.com)

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