Soylu'dan Cumartesi anneleri eylemine: Bu istismar ve kandırmaca son bulsun istedik

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, önceki gün Galatasaray Meydanı’nda 700. kez bir araya gelmek istemişti. Eyleme izin vermeyen polis, kayıp yakınları, milletvekilleri ve gazetecilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etmişti. Müdahalede birçok kişi gözaltına alınmıştı.







Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı.





Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cumartesi Anneleri’nin 700. gösterilerini yapmak istediklerini belirterek, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneligˆin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.





“Annelik kavramı üzerinden mağduriyet oluşturup…"





İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:





"Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir bas¸ka istismar alanı pes¸inde kos¸uyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir magˆduriyet olus¸turup, hem teröre bir magˆduriyet maskesi giydirmeye çalıs¸ıyorlar, hem de toplumu ayrıs¸tırmaya çalıs¸ıyorlar.”





“Bugün onların paçozlarına da teslim etmez…"





Galatasaray Meydanı'nın, 'terör örgütlerinin sözde ortak mes¸ruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyeceklerini' söyleyen Soylu, "Bu millet yüz yıl önce bunların agˆababalarına bu ülkeyi teslim etmemis¸ti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.



