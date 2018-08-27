Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Artık dermanımız kalmadı...' /27 Ağustos 2018 11:46

'Artık dermanımız kalmadı...'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dövize bağımlı AVM kiralarının bir ayda 240 milyon lira arttığını söyledi

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Sinan Öncel, dalgalı seyreden döviz kurlarının markaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Öncel, "Artık üyelerimizde mağaza kiralarını ödeyecek derman kalmadı. Geçen yıl 35 bin lira olan bir mağazanın kirası 62 bin liraya çıktı" dedi.

"Bizde de benzer bir kanun kaçınılmaz görünüyor" ifadesini kullanan Öncel, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki AVM'lerde 12 milyon metrekare kiralanabilir alan var. 3'te birinde dövize bağlı kira sözleşmesi sürüyor. 4 milyon metrekareyi en düşük fiyat 30 dolarla çarpsak 120 milyon dolar eder. Ağustos faturaları 2 TL farkla kesildi. Bir ayda 240 milyon lira yapar.

"En büyük sorun da söz konusu AVM'lerdeki mağazayı kapatmak isteyince, 6-12 aylık kira cezası işletilmesi."
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