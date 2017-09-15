Erdoğan Trump’ı yanlış mı anladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın ‘Sarraf davası’nda sanık yapılması için “Bundan dolayı çok üzgünüm” dediğini söyledi.







Dahası, Kazakistan’ın başkenti Astana’dayken ABD Başkanı Trump’ın kendisini bu konuda aradığını belirten Erdoğan, görüşmede konuşulanları şöyle anlattı: “Ben bunları hakikaten çok yadırgadım fakat Astana’dayken sayın Trump beni aradı. Ben tabii başka konular zannettim. Meğerse bu konularla ilgiliymiş. Ben kendisine bir ara telefon görüşmemizde bunlardan üzüntümü söylemiştim. ‘Ben ilgileneceğim’ filan dedi. Sonra bu görüşmemizde dedi ki ‘Ben bundan dolayı çok üzgünüm. İncelettim ama bu federal devletin değil, eyalet devletinin güvenlikçilerinin yaptığı bir yanlış. Bunlar doğrudan bana bağlı değil ama ben bu işi yakın takibe alarak araştıracağım’ dedi.”





Federal Devletin mi Eyaletin mi?





Washington Hattı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin Trump’ın ne dediğini tam olarak anlamayamadığı veya tercümanın yanlış anlattığı görülüyor. Zira, soruşturmayı ilk açan ve ilk iddianameyi yayınlayan New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara bir federal savcı. Davayı gören yargıç da bir federal yargıç Richard Berman. Dava FBI kolluk kuvvetlerinin soruşturması ile yapıldı. Bilindiği gibi FBI, ‘Federal Soruşturma Bürosu’ ve hatta çalışanlarına ‘federaller’ denmesi ile biliniyor.





Dava da, yargıç da, soruşturma da, iddianameyi hazırlayan savcı da, suçlamalar da federal.





Bu arada Başkan Trump’ın New York’da veya Washington’da görülen bu davalar hakkında yapabileceği pek fazla birşey yok. Bunlar kamuya mal olmuş davalar. Yapabileceği Zarrab veya Mehmet Hakan Atilla’ya ‘pardon’ yani ‘af’ çıkarmak ki bu çok nadiren yapılan bir işlem. Trump şimdiye kadar, geçmiş 9 ay içinde bir kişiye af çıkardı o da kendisinin yakın siyasi müttefiği, Şerif Clark idi.







ABD’de 93 federal savcı bulunuyor. Bunları Başkanlar atıyor.





Bununla birlikte Washington’daki koruma kavgasının soruşturmasını ise Washington yerel polis amiri yürüttü ve Washington yüksek mahkemesinde dava görülüyor. Bu soruşturma yerel polis tarafından görüldü. Washington, DC ABD Kongresinn yetkisinin altında ve diğer eyaletlerden ayrı, özel bir konuma sahip.Kanuna göre buradaki Washington DC Savcısı hem federal suçları hem de bütün diğer ciddi suçları cezalandırmakla yükümlü. Bundan dolayı Washington’daki savcı hem federal hem de yerel savcı olarak görev yapıyor.