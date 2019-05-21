Samanyolu Haber /Dünya / ABD Huawei kararını 90 gün erteledi /21 Mayıs 2019 10:25

ABD Huawei kararını 90 gün erteledi

ABD, kara listeye alınan Çinli teknoloji devi Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların ‘bazılarını’ 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre geçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek. Böylece Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Ancak Huawei, ‘yeni’ ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacak.

'AMAÇ SİSTEMLERİN ÇÖKÜŞÜNÜ ENGELLEMEK'

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkân tanınmış olacağını da belirtti.

Daha önce Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda çalışan avukat Kevin Wolf ise Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını söylüyor.

19 Ağustos'a kadar bu sürenin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz karara bağlanmadı.
Ancak ABD'deki çip yapımı ve tasarımı birliğinin başında olan John Neuffer ise bakanlıktan bu kararı daha uzun tutmalarını beklediklerini açıkladı.

ABD’de yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayba uğrayabilir.

GOOGLE İLK HAMLEYİ YAPTI

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı. Bu kararın Huawei’yi hedef aldığı konuşuluyordu.
Bu kararın ardından Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Bu karar uyarınca Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.
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